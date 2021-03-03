МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Самые популярные подарки к 8 марта — это товары для красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения, показало исследование онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет".

Эксперты сервиса проанализировали потребительский спрос в феврале и марте. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года.

Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 марта — это товары для красоты. "В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2-8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Наибольший рост спроса пришёлся на косметические наборы — количество заказов выросло на 251%, и чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой", — говорится в исследовании. В этом году россияне готовы потратить на такой подарок около 1 тысячи рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Также в 2,6 раза выросло количество заказов парфюмерии. В этом году на такой подарок россияне тратят около 2,4 тысячи рублей, что на 14% выше, чем в 2020 году. Помимо косметики, традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 марта кондитерские изделия. Так, почти в 6 раз выросло количество заказов конфет в коробках, более чем в 2 раза — шоколадных плиток и в 1,6 раза — шоколадных яиц и фигурного шоколада. На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом — около 800 рублей.

По данным о заказах, спрос на ювелирные украшения и часы также растёт. Так, в 5,2 раза выросло количество заказов браслетов, в 3,7 раза — брошей и в 3,4 раза — серёг. Также россияне покупают и наручные часы — количество заказов в категории выросло почти в 2,2 раза. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2,5 тысячи рублей, а часов — 4,4 тысячи рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки. Уволенным в пандемию россиянам вернут работу

Дарят женщинам на праздник и электронику. Наибольший прирост спроса пришёлся на умные колонки — с 23 февраля по 1 марта россияне сделали почти в 4 раза заказов больше, чем со 2 по 8 февраля. Также в 2,6 раза выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а категория классических фотоаппаратов — почти в 2,5 раза. Потратить на такой фотоаппарат в этом году россияне готовы около 24 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020 году. Вырос средний чек и на покупку умной колонки — сейчас россияне тратят примерно на 80% больше средств на такой гаджет, чем в прошлом году.

В целом, в этом году россияне покупают подарки заранее — количество заказов на сервисе начало расти с 23 февраля. Эксперты маркетплейса уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта.