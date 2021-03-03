СЕЛО МАЙМА (Республика Алтай), 3 мар — ПРАЙМ. Правительство продолжит оказывать поддержку предприятиям, которые работают в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Конечно, будет (поддержка). Не волнуйтесь", — сказал Мишустин входе встречи с будущими резидентами агропромышленного парка "Амза". Ростуризм разработает новые стандарты для гостиничных услуг

Он рассказал, что в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено оказание поддержи всем категориям бизнеса, в том числе самозанятым. Премьер напомнил, что среди мер поддержки льготные займы, гранты.

Агропарк "Амза" расположится в Майминском районе Республики Алтай в 12 километрах от Горно-Алтайска. Проект предполагает создание на одной площадке предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов. Кроме того, в перспективе предполагается продажа местной продукции за пределами региона. Производственные помещения сдадут в эксплуатацию в 2021 году, а к 2024 году на правах субаренды в них планируется разместить десять предприятий-резидентов. Кроме того, на этой площадке хотят в дальнейшем проводить также сельскохозяйственные ярмарки и туристические выставки.