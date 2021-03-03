МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России, "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева" сохранил лидирующую позицию в нем, сообщается на сайте издания.

"Forbes представляет третий рейтинг землевладельцев России, совокупно его участникам принадлежит 8,3 миллиона гектаров. Стоимость общего земельного надела в сравнении с прошлым рейтингом 2019 года выросла почти на треть, с 471,6 миллиарда до 617,31 миллиарда рублей," — говорится в сообщении. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

"Лидирующую позицию сохранил "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачева семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, владеющей обширными земельными наделами в самых дорогих регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Их стоимость оценивается в 88,6 миллиарда рублей", — отмечает издание.

С четвертого на второе место переместился "Продимекс" Игоря Худокормова (65,1 миллиарда рублей). Этому способствовал рост стоимости земель в Центрально-Черноземном районе, в среднем по региону цены выросла в 2020 году почти вдвое. Агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова, занимавший второе место, несмотря на наращивание земельного банка, занял четвертую строчку (48,2 миллиарда рублей). На третьей — по-прежнему "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников (49,1 миллиарда рублей).

Подчеркивается, что впервые вошли в рейтинг три компании — "Агросила" и ХК "Ак Барс" из Татарстана, а также французская Sucden. Kaspersky обнаружил новый опасный вирус-шифровальщик

Крупнейшие игроки продолжают наращивать земельные банки, отмечает издание. В марте 2020 года агрохолдинг "Степь" купил СПК "Родная земля", обрабатывающий более 30 тысяч гектаров, после чего "Степь" стала крупнейшим владельцем земли в Ростовской области. В июле ставропольская ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова приобрела "Ростовскую ниву", российскую часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании "Алиби". Сделка увеличила земельный банк "Ресурса" сразу с 200 тысяч гектаров до 320 тысяч гектаров. Агрохолдинг "ЭкоНива" Штефана Дюрра увеличил свой земельный надел за год на 30 тысяч гектаров.