МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 48,8 пункта с январских 47,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 48,1 пункта.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в феврале, по окончательной оценке, вырос до 45,7 пункта против 45,4 пункта в январе. Ожидалось снижение показателя до 44,7 пункта. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в феврале, по окончательной оценке, вырос до 51,1 пункта с январских 50,8 пункта, ожидался рост до 51,3 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 45,7 пункта с 46,7 пунктов в январе при прогнозе в 45,9 пункта.

Зато композитный индекс деловой активности во Франции в феврале, по окончательной оценке, снизился до 47 пунктов с уровня января в 47,7 пункта. Аналитики при этом ждали снижения до 45,2 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 45,6 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали значение показателя на уровне только 43,6 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.