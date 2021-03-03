МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде "Росконгресс", который является организатором форума.

"Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня 2021 года", — заявили в фонде. Рынок российских акций в марте снизится, рубль подрастет к доллару

"С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение ПМЭФ 2-5 июня 2021 года", — заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

"Оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ", – добавил он.

В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. ПМЭФ в последние годы традиционно проходит в июне в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В 2019 году в работе форума участвовало более 19 тысяч человек из 145 стран мира.