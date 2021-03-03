АЛМА-АТА, 3 мар — ПРАЙМ. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и Евразийский деловой форум пройдут в мае в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.

"По итогам встречи было принято решение о проведении в мае 2021 года в Казахстане очередного заседания Высшего совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум", — говорится в сообщении пресс-службы. Путин в Нур-Султане примет участие в юбилейном заседании ВЕЭС

По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза и приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в этом году. Токаев подчеркнул важность полноценной реализации Договора о ЕАЭС.

"Особое внимание во время беседы было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках союза. Подчеркнута важность реализации цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании", — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели предложения по повышению эффективности работы комиссии. "Стороны обоюдно отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями (Еврокомиссией, ВТО, АСЕАН и другими)", — отмечается в пресс-релизе.

Согласно пресс-релизу, Мясникович рассказал о работе и приоритетах Комиссии в текущем году, плане реализации стратегических направлений развития до 2025 года.

Он также поделился планами комиссии по реализации приоритетов казахстанского председательства, изложенных в недавнем обращении Токаева.

"Руководитель коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия бизнес-сообщества, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям", — заключается в пресс-релизе.