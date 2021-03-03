МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 117 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 177 тысяч.

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Показатель января был при этом пересмотрен до роста на 195 тысяч с роста на 174 тысячи.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в феврале выросло на 32 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 57 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 28 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест снизилось на 14 тысяч, в секторе производства товаров — выросло на 131 тысячу. При этом показатель для частных строительных компаний страны в феврале снизился на 3 тысячи, в производственном секторе — на 14 тысяч.