2021-03-03T17:08:15+03:00
2021-03-03T17:08:15+03:00
2021-03-03T17:08:15+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210303/833154828.html
Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло хуже прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 117 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 03.03.2021
мировая экономика, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83225/52/832255237.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83225/52/832255237.jpg
https://1prime.ru/images/83225/52/832255236.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83225/52/832255236.jpg
https://1prime.ru/images/83225/52/832255224.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83225/52/832255224.jpg
https://1prime.ru/gas/20210303/833153110.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 117 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 177 тысяч.
Показатель января был при этом пересмотрен до роста на 195 тысяч с роста на 174 тысячи.
В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в феврале выросло на 32 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 57 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 28 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест снизилось на 14 тысяч, в секторе производства товаров — выросло на 131 тысячу. При этом показатель для частных строительных компаний страны в феврале снизился на 3 тысячи, в производственном секторе — на 14 тысяч.