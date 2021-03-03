МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 117 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 177 тысяч. National Interest призвал США срочно поставить мат "Северному потоку 2"

Показатель января был при этом пересмотрен до роста на 195 тысяч с роста на 174 тысячи.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в феврале выросло на 32 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 57 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 28 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест снизилось на 14 тысяч, в секторе производства товаров — выросло на 131 тысячу. При этом показатель для частных строительных компаний страны в феврале снизился на 3 тысячи, в производственном секторе — на 14 тысяч.