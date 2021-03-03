МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ/Dow Jones. Активность в сфере услуг США в феврале росла самыми быстрыми темпами более чем за 6 лет при поддержке значительного роста новых заказов после повышения клиентского спроса, как показали опубликованные в среду данные HIS Markit.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США в феврале составил 59,8 против 58,3 в январе.

Предварительное значение за февраль было равно 58,9. Экономисты, опрошенные WSJ, прогнозировали, что окончательный индекс в феврале составит 58,9.

Активность в сфере услуг росла седьмой месяц подряд. Темпы роста были самыми быстрыми с июля 2014 года, сообщили в HIS Markit.

Индекс PMI для сферы услуг дает представление об активности в таких сферах, как коммуникации, финансы и потребительские услуги. Значение индекса выше 50 указывает на рост, а ниже – на спад.

Хотя на ориентированные на потребителей сектора, особенно сферу гостеприимства, путешествий и туризма, продолжают негативно влить ограничения, связанные с Covid-19, другие сектора экономики, такие как сфера финансовых и бизнес услуг вновь оживают, сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

“Даже некоторые сильно пострадавшие сектора, ориентированные по потребителей, показывают позитивную динамику в ответ на смягчение ограничений или адаптацию к вирусу”, — добавил он.

Предположительно, рост активности в феврале был связан с повышением клиентского спроса и дальнейшим ростом новых заказов ввиду усиления клиентского спроса и роста потребительского доверия после начала распространения вакцины, сообщил HIS Markit.

Компании из сферы услуг в свою очередь пытались переложить возросшие издержки на клиентов.

“Некоторые из этих возросших издержек, в конечном итоге, окажутся временными, так как последствия пандемии со временем будут менее ощутимы, но все еще не ясно, как долго будет сохраняться это ценовое давление ввиду неопределенности касаемо сроков действия ограничений по социальному дистанцированию и силы спроса в следующие месяцы”, — отметил Уильямсон.

Составной индекс PMI в феврале составил 59,5 против 58,7 в январе, сообщили в IHS Markit.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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