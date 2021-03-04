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США хотят диалога по стратегической стабильности с Россией и КНР
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США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной... ПРАЙМ, 04.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом.
"Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности", — говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.
Ранее США продлили антироссийские санкции