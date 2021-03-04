ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом. Импорт нефти в США рекордно вырос

"Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности", — говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.

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