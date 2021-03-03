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США продлили антироссийские санкции
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Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. "Действия и политика, которой касались... ПРАЙМ, 03.03.2021
санкции против рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
"Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год", — говорится в опубликованном в среду документе, направленном в конгресс от имени Байдена.
Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе.
Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины. Тогда Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
Ранее сообщалось, что США вводят новые антироссийские санкции по делу Навального