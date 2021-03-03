ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. США назвали организации, против которых ввели санкции по делу Навального

"Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год", — говорится в опубликованном в среду документе, направленном в конгресс от имени Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе.

Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины. Тогда Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.

Ранее сообщалось, что США вводят новые антироссийские санкции по делу Навального