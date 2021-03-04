МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российские вертолётоносцы проекта 23900 смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли. Российские военные ученые предложили гарантированную защиту от НАТО

"Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идёт о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолётов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что требования к облику корабля, прописанные в контракте, достаточно долго формировались государственным заказчиком (Минобороны РФ), и итоговый проект "по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше "Мистралей".

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 были заложены 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии президента РФ Владимира Путина.

Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщал ранее, что их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.

Помимо проекта "Российских Мистралей" сегодня в России строятся и другие десантные корабли, в том числе БДК проекта 11711, которые обладают более скромными характеристиками.

Как рассказал РИА Новости гендиректор судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин, заложенные на предприятии в 2019 году БДК улучшенного проекта 11711 смогут нести на палубе не менее двух вертолётов, десантовместимость этих кораблей – 300 морских пехотинцев, водоизмещение – 7 тысяч тонн.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

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