МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на участников встречи.

Отмечается, что совещание состоялось на прошлой неделе в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития российской IT-отрасли. На нем присутствовали представители "Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ", "1С", венчурного фонда Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса", отраслевых ассоциаций.

Как рассказал один из собеседников газеты, предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Примерный срок принятия решения по этому вопросу – до середины текущего года. Эксперты рассказали об идеальных подарках на 8 марта

Кроме того, как сообщил еще один участник встречи, обсуждалась возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google". Однако в пресс-службе Минцифры газете ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается.

Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, рассказали участники совещания со ссылкой на слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета.

В пресс-службе Чернышенко изданию заявили, что предложения по мерам поддержки готовит Минцифры совместно с IT-отраслью, в процессе участвует около 200 представителей компаний. Однако пока Минцифры не внесло предложения в правительство, комментировать их преждевременно.