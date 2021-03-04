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Путин примет участие в ПМЭФ
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Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), представить это мероприятие без него невозможно, сообщил... ПРАЙМ, 04.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), представить это мероприятие без него невозможно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне стало известно, что ПМЭФ в этом году пройдет со 2 по 5 июня.
"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии президента в работе ПМЭФ.
"Так или иначе, конечно, представить Питерский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет", — добавил он.