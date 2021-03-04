МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), представить это мероприятие без него невозможно, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что ПМЭФ в этом году пройдет со 2 по 5 июня. ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня

"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна. Будем надеяться на лучшее, но в то же время не будем сейчас исключать никакого формата", — сказал Песков, отвечая на вопрос об участии президента в работе ПМЭФ.

"Так или иначе, конечно, представить Питерский форум без участия главы государства невозможно, это президентский форум, поэтому участие Путина будет", — добавил он.