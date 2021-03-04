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Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась до 8,1%
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Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась до 8,1% с уровня декабря в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась до 8,1% с уровня декабря в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предшествующего месяца.
Безработица в ЕС в январе снизилась до 7,3% с уровня декабря 7,5%.
В январе 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,4%, а в ЕС — 6,6%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в январе составило 15,663 миллионов человек, из них в зоне евро — 13,282 миллиона.
Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам января была зафиксирована в Польше (3,1%) и Чехии (3,2%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,2% — по состоянию на ноябрь) и Испании (16%).