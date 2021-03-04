МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в январе неожиданно снизилась до 8,1% с уровня декабря в 8,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне предшествующего месяца.

Безработица в ЕС в январе снизилась до 7,3% с уровня декабря 7,5%. Раскрыта опасная уязвимость iPhone

В январе 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,4%, а в ЕС — 6,6%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в январе составило 15,663 миллионов человек, из них в зоне евро — 13,282 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам января была зафиксирована в Польше (3,1%) и Чехии (3,2%). Самый высокий ее уровень наблюдался в Греции (16,2% — по состоянию на ноябрь) и Испании (16%).