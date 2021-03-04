МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Общее количество инвесторов на фондовом рынке России по итогам 2020 года выросло в 2,3 раза и достигло 9,9 миллиона человек, что составляет 12% экономически активного населения страны, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".

"Количество клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году выросло в 2,3 раза, до 9,9 миллиона. Основной прирост наблюдался в массовом розничном сегменте у профучастников — КО (кредитных организаций — ред.), доля которых по общему количеству клиентов выросла до 85% (годом ранее —73%). Доля уникальных клиентов от экономически активного населения страны достигла 12%", — указывается в материале.

"Снижение ставок по депозитам до минимальных исторических уровней на фоне мягкой денежно-кредитной политики, возможность быстрого открытия счета через мобильное приложение и рост интереса физических лиц к самостоятельным инвестициям привели к более чем двукратному росту числа клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году", — поясняют эксперты ЦБ. Мировые цены на продовольствие в феврале выросли

В обзоре отмечается, что оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях по итогам 2020 года достигла 5,3 триллиона рублей (+45% за год). Прирост вложений за вычетом валютной и курсовой переоценки, по оценке ЦБ, составил 1,3 триллиона рублей за год (годом ранее — 0,8 триллиона). Основной приток инвестиций происходил в российские и иностранные акции, а также облигации иностранных эмитентов.

Количество клиентов в сегменте доверительного управления достигло 562 тысячи человек (+65% за год), а стоимость инвестиционных портфелей — 1,5 триллиона рублей, в том числе 370 миллиардов рублей в рамках стандартных стратегий физических лиц. Средний размер портфеля физических лиц в рамках стандартных стратегий за год снизился с 900 тысяч рублей до 700 тысяч, а доля стандартных стратегий от общего объема портфелей физических лиц составила 36%. ВТБ рассказал, почему не выдает ипотечные кредиты с плавающей ставкой

"Переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике и последовавшее за ним снижение ставок по депозитам и классическим облигациям способствовали росту интереса розничных инвесторов к альтернативным более рискованным инструментам с потенциально более высокой доходностью: долевым инструментам, а также высокодоходным и структурным облигациям, в том числе иностранным. Большую часть года поведение розничных инвесторов содействовало стабилизации финансовых рынков. По итогам года существенный нетто-приток был зафиксирован по широкому классу активов, включая иностранную валюту", — отмечается в обзоре.