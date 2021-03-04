МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 5,9% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель уменьшился в месячном выражении на 1,1%.

Показатель декабря при этом был пересмотрен до увеличения на 1,8% вместо первоначального роста на 2%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце упал на 6,4%, аналитики ждали снижения на 1,2%. В Евросоюзе розничные продажи в январе сократились на 5,1% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении — на 5,4%. Агрегаторы предупредили о росте цен на авиабилеты

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в январе зафиксировано в Австрии и Словакии (по —16,8%), Словении (-13%) и Португалии (-10,9%). Самый сильный рост отмечен в Эстонии (+8%), Бельгии (+4,2%) и Финляндии (+3,8%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в январе вырос на 5,9%, а в ЕС — на 5,4%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении снизились в еврозоне на 13,6%, в Евросоюзе — на 11,5%.