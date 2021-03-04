МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Украины повысил учетную ставку до 6,5% с 6% годовых, заявил в четверг замглавы регулятора Юрий Гелетий на брифинге.

"Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых", — заявил Гелетий. Путин сказал, кому должен подчиняться интернет

Регулятор с 12 июня 2020 года снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживал ее неизменной. До этого Нацбанк повышал учетную ставку в июле 2018 года, тогда ставка повысилась с 17,5% до 18%, после этого она сохранялась и снижалась.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года. С апреля 2019 года началось снижение ставки.