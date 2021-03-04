НОВОСИБИРСК, 4 мар — ПРАЙМ. Более 20% товаров в России будут продавать онлайн к 2024 году, для этого необходимо создавать новую современную инфраструктуру и культуру работы, заявил в четверг гендиректор "Почты России" Максим Акимов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Новосибирске.

"По нашим прогнозам, больше 20% товарооборота к 2024 году будет через онлайн-каналы. Это важная социально-экономическая (ситуация)", — сказал он.

Акимов добавил, что "Почта России" отмечает существенный рост региональных потребителей, поэтому необходимо построить универсальную логистику. По его словам, предпринимателю не важно, через какую площадку продается его товар — он должен быть уверен, что его доставят вовремя, а для этого "необходима другая инфраструктура и культура работы".

В материалах "Почты России" также указывается, что объем онлайн-продаж за пять лет вырастет почти в 2 раза — с 2,6 трлн рублей в 2020 году до 4,4 трлн рублей в 2025 году.