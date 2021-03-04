МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 февраля выросли на 0,7% и составили 589,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.

"Объем международных резервов по состоянию на 26 февраля составил 589,6 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3,9 миллиарда долларов, или на 0,7%, в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.