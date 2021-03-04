ЛОНДОН, 4 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Великобритания и США договорились об отмене импортных пошлин на шотландский виски, кашемир, машинное оборудование и ряд других товаров, заявила министр по международной торговле Великобритании Лиз Трасс.

"Я договорилась с США об отмене ответных тарифов на ряд британских товаров", — написала министр в Twitter.

Речь идет об отмене 25-процентной пошлины на шотландский виски, пошлин на кашемир, машинное оборудование и ряд других товаров.

"Соединенные Штаты временно приостановят действие всех ответных тарифов на прямой экспорт из Великобритании в США, возникших в результате спора с Airbus, сроком на четыре месяца, чтобы достичь урегулирования 16-летнего спора путем переговоров. Эта мера вступит в силу в понедельник, 8 марта", — говорится в заявлении британского министерства по международной торговле. Инвесторы в четвертом квартале купили валюты на рекордную сумму

Как уточнили в ведомстве, достичь указанного соглашения удалось после того, как Великобритания после окончания переходного периода по Brexit приостановила с января текущего года аналогичные тарифы в отношении товаров из США.

"Компании по всей Великобритании, от производителей шотландского виски до производителей сыра стилтона, выиграют от принятого сегодня США решения о приостановке тарифов в этом споре", — прокомментировал достижение соглашения британский премьер-министр Борис Джонсон, слова которого приводит министерство.

"Теперь я с нетерпением жду укрепления отношений между Великобританией и США, поскольку мы вместе стимулируем экономический рост и строим лучшее будущее", — заявил он.

Также стороны заключили соглашение о деэскалации спора между Boeing и Airbus. "Академик Черский" присоединится к укладке "Северного потока 2"

США в октябре 2019 года ввели 25-процентную пошлину на ввоз односолодового шотландского виски и ряд других британских товаров из-за спора между США и ЕС вокруг Airbus и Boeing.

Данное решение стало возможным после того, как арбитр ВТО разрешил США ввести ответные торговые меры против ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.