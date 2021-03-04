МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Россия впервые за весь постсоветский период пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, несмотря на то, что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" Высшей школы экономики. Власти Норвегии заявил о крупнейшем экономическом кризисе в стране

"По итогам 2020 года было зафиксировано снижение российского ВВП на 3,1%. Это несколько хуже результата кризисного 2015 года (минус 2%), но заметно лучше 2009 года (минус 7,8%). Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — отмечается в документе.

Авторы указывают, что действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции помогли подготовиться к уникальному кризису, вызванному пандемией коронавируса. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

Предпринятые государством антикризисные меры заметно смягчили падение российской экономики, пишут они.

"Воздействие пандемии на динамику ВВП, разумеется, больше, чем обозначенные 3,1% падения. Базовый сценарий прогноза Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году. Таким образом, в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 п.п., причем если бы не меры государственной поддержки, то негативный эффект, по нашей оценке, составил бы примерно 7–8 п.п. прироста ВВП по сравнению со сценарием без пандемии", — полагают в ВШЭ.

Влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, снижение цен на нефть, следует из обзора.

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