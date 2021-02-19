2021-02-19T06:48:00+03:00
2021-02-19T07:53:54+03:00
2021-02-19T06:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210219/833078313.html
Миру грозит новый кризис
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Миру угрожает новый глобальный нефтяной кризис из-за морозов в американском штате Техас. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg. Из-за непогоды производство нефти... ПРАЙМ, 19.02.2021
новости, мировая экономика, экономика, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83296/75/832967571.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83296/75/832967571.jpg
https://1prime.ru/images/83296/75/832967570.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83296/75/832967570.jpg
https://1prime.ru/images/83296/75/832967569.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83296/75/832967569.jpg
https://1prime.ru/oil/20210218/833073345.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Миру угрожает новый глобальный нефтяной кризис из-за морозов в американском штате Техас. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Из-за непогоды производство нефти сократилось на 4 миллиона баррелей в день, то есть на 40%.
"Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе", — приводятся слова соруководителя по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бена Лакока.
Изначально трейдеры ожидали, что производство сократится на два-три дня, но по последним оценкам, спад продлится до выходных. Полное восстановление нефтедобычи может занять несколько недель.
Ранее четверть Техаса осталась без отопления при минусовых температурах. В регионе сохраняются холода: в столице Остин температура опустилась до —5°C, в Далласе — до —8°C. За пределами городов воздух, как правило, еще холоднее.