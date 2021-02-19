МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Миру угрожает новый глобальный нефтяной кризис из-за морозов в американском штате Техас. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg. Техас остановил экспорт газа из-за аномальных холодов

Из-за непогоды производство нефти сократилось на 4 миллиона баррелей в день, то есть на 40%.

"Мир недооценивает, какого объема нефти лишился рынок из-за плохой погоды в Техасе", — приводятся слова соруководителя по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бена Лакока.

Изначально трейдеры ожидали, что производство сократится на два-три дня, но по последним оценкам, спад продлится до выходных. Полное восстановление нефтедобычи может занять несколько недель.

Ранее четверть Техаса осталась без отопления при минусовых температурах. В регионе сохраняются холода: в столице Остин температура опустилась до —5°C, в Далласе — до —8°C. За пределами городов воздух, как правило, еще холоднее.