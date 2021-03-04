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Байден убеждает республиканцев проголосовать за пакет поддержки экономики
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Президент США Джо Байден заявил, что убеждает республиканцев проголосовать за пакет поддержки экономики на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. "Я разговариваю с большим... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что убеждает республиканцев проголосовать за пакет поддержки экономики на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.
"Я разговариваю с большим количеством друзей-республиканцев в палате представителей и в сенате и продолжу это делать", — сказал Байден журналистам.
Ранее палата представителей приняла пакет поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, сенат начинает его обсуждение в четверг.