ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что убеждает республиканцев проголосовать за пакет поддержки экономики на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.

"Я разговариваю с большим количеством друзей-республиканцев в палате представителей и в сенате и продолжу это делать", — сказал Байден журналистам.

Ранее палата представителей приняла пакет поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов, сенат начинает его обсуждение в четверг.