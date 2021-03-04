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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210304/833167871.html
Федеральный долг США составит вырастет на 200% к 2051 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Федеральный долг США удвоится в последующие десятилетия и вдвое превысит ВВП страны к середине века, прогнозирует Бюджетное управление конгресса. По его данным, в 2051 году долг... ПРАЙМ, 04.03.2021
экономика сша, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Федеральный долг США удвоится в последующие десятилетия и вдвое превысит ВВП страны к середине века, прогнозирует Бюджетное управление конгресса.
По его данным, в 2051 году долг составит 202% ВВП против 102% в 2021 году.
Долг растет на протяжении многих десятилетий, однако этот рост резко ускорился в 2020 году из-за расширения трат, которое неоднократно одобрил конгресс с целью стимулирования экономики.
Также эксперты конгресса прогнозируют средний дефицит в 4,4% в 2022-2031 году и 7,9% ВВП в 2032-2041 годах.
Все эти прогнозы строятся на нынешней ситуации и не учитывают какие-либо другие меры по расширению трат, которые могут быть приняты в будущем.