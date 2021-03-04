ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Федеральный долг США удвоится в последующие десятилетия и вдвое превысит ВВП страны к середине века, прогнозирует Бюджетное управление конгресса.

По его данным, в 2051 году долг составит 202% ВВП против 102% в 2021 году.

Долг растет на протяжении многих десятилетий, однако этот рост резко ускорился в 2020 году из-за расширения трат, которое неоднократно одобрил конгресс с целью стимулирования экономики.

Также эксперты конгресса прогнозируют средний дефицит в 4,4% в 2022-2031 году и 7,9% ВВП в 2032-2041 годах.

Все эти прогнозы строятся на нынешней ситуации и не учитывают какие-либо другие меры по расширению трат, которые могут быть приняты в будущем.