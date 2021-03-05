ЛОНДОН, 5 мар — ПРАЙМ. США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Сенаторы призвали Байдена не медлить с санкциями по "Северному потоку 2"

"США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны", — сообщают источники агентства.

По данным собеседников Bloomberg, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию ​​и Германию.

Курс рубля резко ослаб на рынке форекс после публикации сообщения.

Курс рубля резко ослаб по отношению к доллару на указанных сообщениях, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).

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