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Блумберг: США и Британия рассматривают новые санкции против России
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США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... ПРАЙМ, 05.03.2021
великобритания, сша, санкции против рф, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 5 мар — ПРАЙМ. США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны", — сообщают источники агентства.
По данным собеседников Bloomberg, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.
Курс рубля резко ослаб на рынке форекс после публикации сообщения.
Курс рубля резко ослаб по отношению к доллару на указанных сообщениях, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).
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