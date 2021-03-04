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СМИ: США назвали способ для России избежать новых санкций
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Американский госдепартамент заявил, что Российской Федерации для того, чтобы избежать новые санкции со стороны Вашингтона, необходимо задекларировать и уничтожить химическое... ПРАЙМ, 04.03.2021
санкции против рф, россия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Американский госдепартамент заявил, что Российской Федерации для того, чтобы избежать новые санкции со стороны Вашингтона, необходимо задекларировать и уничтожить химическое оружие.
В противном случае, пишет РБК со ссылкой на ответ Госдепартамента США изданию, будет гарантированный второй раунд санкций по делу отравления Алексея Навального.
"Требования закона ясны. У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах проверку выполнения этого обязательства", — ответил изданию представитель Госдепа на запрос.
Вашингтон призывает Москву "задекларировать и уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением".
Россия в 2017 году объявила о ликвидации химического оружия на территории страны. По мнению Госдепа, Москва продолжает разрабатывать такое вооружение и в стране сохраняются запасы таких отравляющих веществ.