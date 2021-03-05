ПЕКИН, 5 мар — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%, следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны. Китай готовится к ужесточению денежно-кредитной политики

"ВВП Китая вырастет более чем на 6%", — говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, опубликованном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов). В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 экономика и вовсе показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Дефицит госбюджета КНР в 2021 году составит около 3,2% ВВП.

"Соотношение дефицита бюджета к ВВП ожидается на уровне 3,2%, что несколько ниже, чем в прошлом году", — говорится в документе.

Власти КНР планировали, что в 2020 году дефицит бюджета составит 1 триллион юаней (около 141,6 миллиарда долларов), или около 3,6% ВВП.

ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция в Китае в 2021 году составит примерно 3%. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

"Прогнозируется, что рост потребительских цен (CPI) в 2021 году составит около 3%", — говорится в документе.

Инфляция в Китае по итогам 2020 года составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 2,5%, оказавшись ниже официального прогноза в 3,5%.

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень городской безработицы в Китае в 2021 году составит около 5,5%, следует из обнародованного в пятницу плана социально-экономического развития страны на 2021 год.

"Будут созданы более 11 миллионов рабочих мест. Уровень городской безработицы будет составит около 5,5%", — говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, распространенном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2020 года составил 5,6%, что практически совпало с ожиданиями властей в 5,5%. В 2020 году в городах и поселках городского типа Китая было создано 11,86 миллиона новых рабочих мест, что значительно превысило запланированные 9 миллионов мест.

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА

Китай также заявил, что намерен в 2021 года содействовать устойчивому росту импорта и экспорта.

"Мы намерены способствовать устойчивому росту импорта и экспорта", — говорится в документе.

Подчеркивается, что власти намерены увеличить кредитную поддержку малым и средним предприятиям, занимающимся международной торговлей и расширить возможности страхования экспортных кредитов.

Китай также намерен улучшить политику регулирования тарифов на импорт и нарастить импорт качественных товаров и услуг.

Общий объем внешней торговли Китая в 2020 году на фоне пандемии в долларовом эквиваленте вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Экспорт за отчетный период вырос на 3,6% и составил 2,59 триллиона долларов, а импорт упал на 1,1%, составив 2,05 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов.

Читайте также:

СМИ: Китай исчерпал мощности для хранения нефти