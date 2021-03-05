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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210305/833169169.html
Китай намерен содействовать взаимовыгодным бизнес-связям с США
Экономика
Новости
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Китай будет содействовать взаимовыгодным бизнес-отношениям с США, говорится в докладе о работе правительства. "Китай будет содействовать взаимовыгодным бизнес-отношениям между... ПРАЙМ, 05.03.2021
сша, китай, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕКИН, 5 мар — ПРАЙМ. Китай будет содействовать взаимовыгодным бизнес-отношениям с США, говорится в докладе о работе правительства.
"Китай будет содействовать взаимовыгодным бизнес-отношениям между Китаем и США на основе равенства и взаимоуважения", — говорится в докладе, с которым на открытие сессии парламента страны выступает премьер Госсовета Ли Кэцян.
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей – высшего законодательного органа Китая — открылась в пятницу в Пекине.
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