ПЕКИН, 5 мар — ПРАЙМ. Китай будет содействовать взаимовыгодным бизнес-отношениям с США, говорится в докладе о работе правительства. Китай опубликовал официальный прогноз развития экономики на 2021 год

"Китай будет содействовать взаимовыгодным бизнес-отношениям между Китаем и США на основе равенства и взаимоуважения", — говорится в докладе, с которым на открытие сессии парламента страны выступает премьер Госсовета Ли Кэцян.

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей – высшего законодательного органа Китая — открылась в пятницу в Пекине.

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