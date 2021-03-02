МОСКВА, 2 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. По словам представителя регулятора банковской и страховой деятельности, процентные ставки в Китае в этом году, вероятно, повысятся. Это заявление стали сигналом о намерении властей ужесточить денежно-кредитную политику, после того как распространение Covid-19 в стране будет взято под контроль. Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае

Некоторые европейские страны и США ввели крайне мягкую денежно-кредитную политику, чтобы стабилизировать свои экономики, но это имело побочные эффекты, сказал во вторник глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Го Шуцин.

Финансовые рынки в Европе, США и в других развитых странах растут, чего не скажешь об их слабых экономиках, и это вызывает опасения, что рано или поздно данные пузыри лопнут, сказал он.

По словам Го, с учетом высокой степени глобализации экономики и быстрого притока иностранного капитала в Китай Пекин планирует меры управления притоком капитала и предотвращения дестабилизации внутреннего финансового рынка. Он также сказал, что Пекин контролирует размер и скорость притока капитала. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

В последние годы объем теневого банковского сектора Китая сократился примерно на 20 трлн юаней (3,1 трлн долларов США), что оздоровило финансовую систему и сделало ее более стабильной, сказал Го. Вместе с тем его беспокоит рынок недвижимости, поскольку этот мыльный пузырь растет в Китае уже несколько лет.

"Многие люди покупают жилье не для себя, а чтобы инвестировать и спекулировать, что очень опасно", — сказал Го. Если в будущем рынок рухнет, это создаст хаос в банковской системе и в экономике, добавил он.

Руководители Китая неоднократно проявляли обеспокоенность рынком недвижимости, сказал главный экономист Pinpoint Asset Management Чзан Чживэй. Это – еще одна причина рассмотреть возможность ужесточения денежно-кредитной политики, добавил он.

— Автор singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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