МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-феврале 2021 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 33,063 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики в январе — феврале 2021 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 33 062,6 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 10%", — сообщает ФТС.

В феврале 2021 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года возросли закупки химической продукции на 26,7%, машиностроительной продукции — на 22,6%, а текстильных изделий и обуви сократились на 3,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 4,6%. В Польше задумались о возобновлении покупки российской нефти

При этом импорт товаров химической промышленности в феврале текущего года по сравнению с февралем 2020 года возрос за счет увеличения поставок фармацевтической продукции в 2 раза, полимеров и каучука — на 14,9%, мыла и синтетических моющих средств — на 12,7%, продукции органической и неорганической химии — на 2%, а парфюмерно-косметических товаров снизился на 6,7%.

Импорт товаров машиностроительной продукции возрос за счет увеличения поставок судов и плавучих средств в 7,3 раза, средств наземного транспорта — на 29,9%, электрооборудования — на 20,8%, механического оборудования — на 14,9%, летательных аппаратов — на 9,7%, инструментов и аппаратов оптических — на 6,7%.

В импорте продовольственных товаров сократились закупки зерновых культур на 54,3%, табака — на 35,6%, овощей — на 31,7%, мяса и субпродуктов — на 27%, фруктов и орехов — на 21,7%, молочных продуктов — на 9%. Одновременно возрос объем импорта масла растительного на 56,5%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 5,7%, рыбы — на 2,2%.