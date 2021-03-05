МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В Кремле надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО "продолжала оказывать давление на Россию" в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. В ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию. Хакеры взломали Windows через шрифты

"Во-первых, еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов. Мы, конечно, все-таки надеемся на то, что, скажем так, подобные безумные позывы все-таки останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском истеблишменте. Поэтому здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", — ответил Песков на вопрос журналистов о планах России в ответ на санкции против крупных бизнесменов ввести ответные санкции против американских предпринимателей.