АФИНЫ, 5 мар — ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Греции в ушедшем году снизился в натуральном выражении на 8,2%, это первая предварительная оценка, сообщило статистическое управление страны Elstat.

"Эта оценка была рассчитана на основе суммы соответствующих результатов кварталов 2020 года (без сезонной корректировки). Согласно этой оценке, ВВП в 2020 году в натуральном выражении составил 168,5 миллиарда евро по сравнению со 183,6 миллиарда евро в 2019 году, показав снижение на 8,2%", — говорится в сообщении. В мире за месяц выросло число нефтегазовых буровых установок

При этом ВВП в текущих ценах в прошлом году составил 165,8 миллиарда евро по сравнению с 183,4 миллиарда в 2019 году, показав снижение на 9,6%, также сообщило Elstat.

Вторую оценку ВВП 2020 года планируется объявить 15 октября.

Статистическое управление сообщило также, что на основе имеющихся сезонно корректированных данных ВВП страны в натуральном выражении в четвёртом квартале 2020 года показал рост на 2,7% по сравнению с третьим, а по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года — падение на 7,9%

Elstat также констатирует, что все эти данные отражают влияние пандемии COVID-19 и вступивших в силу ограничительных мер.