ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Коломойскому, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за "значительную коррупцию", утверждается в письменном заявлении Блинкена.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды", — заявил госсекретарь США.

"Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее (Украины — ред.) будущему", — добавил Блинкен. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Вместе с Коломойским въезд в США будет запрещён его "жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви Коломойскому", говорится в заявлении.

По заявлению Блинкена, США продолжат поддерживать реформы на Украине.

"Госдепартамент будет использовать полномочия, подобные этим, чтобы продвигать принцип ответственности для коррумпированных лиц в регионе и по всему миру", — добавил госсекретарь.

Ранее США заявили, что считают коррупционной деятельность Коломойского в отношении Приватбанка, чьим основателем он был. Минюст США заявлял, что Коломойский выводил из банка крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям. Правительство Украины национализировало Приватбанк в 2016 году, Коломойский добился отмены этого решения в суде в 2019 году, но Верховная рада приняла специальный закон, который не позволяет ему вернуть банк себе.

Кроме того, минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в США стоимостью около 60 миллионов долларов, обвиняя его в том, что эти инвестиции были сделаны сообщниками Коломойского на украденные из Приватбанка деньги.