МОСКВА, 5 марта – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Введение новых санкций США и Великобритании – если оно будет реализовано на практике – может нанести чувствительный удар по российской экономике. Наиболее неприятными будут санкции на суверенный долг и внешнюю торговлю, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Они не исключают просадки курса рубля, но двукратной девальвации, как в 2014 году, не ожидают. Блумберг: США и Британия рассматривают новые санкции против России

США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России, приписывая ей использование химического оружия. Об сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждаются как различные ограничительные меры в отношении российских бизнесменов, так и рестрикции, связанные с суверенным долгом страны.

Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), побуждая ее оказывать давление на Москву. А у президента США Джо Байдена есть возможность воздействия на российских бизнесменов в рамках "Акта Магнитского", который предусматривает использование односторонних ограничительных мер в отношении должностных лиц РФ, виновных в нарушении прав человека на родине.

В том случае, если Россия не откажется от применения химоружия и не допустит инспекции на объекты, где оно, предположительно, может находиться, власти США могут нажать "красную кнопку" – прибегнуть к рестрикциям, которые распространятся на суверенный долг РФ, при условии, что на такие же меры пойдут и в Европе.

Великобритания в ближайшие недели уже собралась обсудить вопрос возможных санкций против РФ с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ

Введение новых санкций будут определенным вызовом для российской экономики. Самыми чувствительными для России могут оказаться те ограничения, которые коснутся ее суверенного долга. Эксперты не исключают, что враждебные действия западных стран по отношению к России могут привести к еще большему падению рубля. Кремль прокомментировал стремление США ввести санкции против бизнесменов

В 2014 году значительным негативом для России оказались финансовые санкции, суть которых была в ограничении доступа к иностранным инвестициям. Они вызвали девальвацию рубля в два раза, высокую инфляцию и недостаток инвестиций.

"Сегодня же наиболее опасны санкции, направленные на снижение товарооборота между странами, которые могут касаться российского экспорта", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

По ее мнению, США, как одна из крупнейших экономик мира, желающая не потерять свои позиции при восстановлении после коронакризиса, будет выдавливать сильных игроков с мировой торговой площадки с помощью новых пакетов санкций.

По мнению главы инвестиционного департамента консалтинговой компании, Inv.lu Анастасии Тарасовой, самые потенциально опасные санкции для российского рынка — те, которые коснутся суверенного долга.

Они подразумевают, что граждане США не смогут совершать никаких сделок с госдолгом России. В случае подписания документа американцы больше не смогут приобретать никакие российские облигации. Эксперт рассказал, как изменится курс рубля весной

По данным ЦБ, наши облигации являются достаточно востребованными среди иностранных граждан — их доля вложений в ОФЗ составляет около 26%. Это обеспечивает приток капитала в Россию, а значит в какой-то мере стабилизирует ее экономику.

"Именно поэтому запрет на покупку российских облигаций гражданам США и Великобритании существенно повлияет на фондовый рынок и особенно на курс рубля", поясняет Тарасова.

"В то же время, если наблюдаемые сейчас высокие доходности могут привлечь нерезидентов в российские долговые активы и вызвать уже в марте-апреле заметную коррекцию как доходностей, так и укрепление рубля, в отсутствие притока средств нерезидентов коррекция будет не столь выраженной, — отмечет старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

ПРОГНОЗ ПО КУРСУ

В зависимости от жесткости новых мер со стороны западных стран не исключено что российский рубль потеряет свои позиции. Так, например, после выхода новости о том, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести санкции на госдолг России, курс рубля упал почти на 1%. Догнать Америку. Зачем Россия влезла в триллионные долги

Однако, как правило, ожидания масштабных ограничений не оправдывается — вводятся точечные запреты. На каждую последующую новость о подготовке пакета санкций рынок будет реагировать слабее, уверяет Тарасова.

Поддержку рублю даже в случае самых жестких ограничений окажет сырьевой рынок.

"Сейчас, когда цена нефти растет, доходная часть российского бюджета насыщается деньгами и есть возможность подготовить экономическую систему к новым вызовам", — уверена Скрыль.

По словам Петроневича, даже санкции против российского долга не представляют рисков для выполнения бюджета в ближайшие три года.

По ожиданиям Тарасовой, до конца весны курс рубля будет колебаться у отметок 73-75, а в случае введения жестких санкций и напряжения политической обстановки, возможно, дойдет до отметки 80. Новой двукратной девальвации никто из экспертов не ожидает.