2021-03-05T16:42:00+03:00
2021-03-05T16:44:13+03:00
2021-03-05T16:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210305/833174422.html
Безработица в США неожиданно снизилась лучше прогноза
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Безработица в США в феврале снизилась до 6,2% с уровня января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 379 тысяч, следует из данных... ПРАЙМ, 05.03.2021
безработица, сша, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83235/83/832358382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/83/832358382.jpg
https://1prime.ru/images/83235/83/832358379.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/83/832358379.jpg
https://1prime.ru/images/83235/83/832358376.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/83/832358376.jpg
https://1prime.ru/experts/20201120/832382133.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале снизилась до 6,2% с уровня января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 379 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали безработицу в феврале на уровне января в 6,3%, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 182 тысячи.
При этом ведомство пересмотрело январский рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе до 166 тысяч со 49 тысяч.
Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 0,2% в месячном выражении и составила 30,01 доллара, а в годовом выражении — поднялась на 5,2%.
Безработица в США подскочила в апреле 2020 года до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.
Читайте также:
Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики