МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале снизилась до 6,2% с уровня января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 379 тысяч, следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали безработицу в феврале на уровне января в 6,3%, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 182 тысячи.

При этом ведомство пересмотрело январский рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе до 166 тысяч со 49 тысяч.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 0,2% в месячном выражении и составила 30,01 доллара, а в годовом выражении — поднялась на 5,2%.

Безработица в США подскочила в апреле 2020 года до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.

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