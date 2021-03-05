МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает изучить возможность использования эскроу-счетов при госзакупках, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Вопрос повестки, на который хотел бы обратить ваше внимание, касается использования эскроу-счетов и также аккредитивов. Сейчас они широко применяются в строительной сфере, и коллеги из "Сбера", Минэкономразвития, ТПП предложили использовать данный инструмент, в том числе, при государственных закупках", — сказал Мантуров в ходе заседания общественного совета при Минпромторге. Дефицит торгового баланса США в январе вырос хуже прогноза

"Учитывая, что в нынешних условиях для многих компаний спрос со стороны государства является главным гарантом загрузки, считаю необходимым проработать инициативу коллег самым внимательным образом", — добавил министр.

Механизм эскроу-счетов в России активно используется в строительной отрасли. Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.