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Минпромторг предлагает изучить использование эскроу-счетов в госзакупках
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Минпромторг РФ предлагает изучить возможность использования эскроу-счетов при госзакупках, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. "Вопрос повестки, на... ПРАЙМ, 05.03.2021
эскроу-счета, россия, минпромторг, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает изучить возможность использования эскроу-счетов при госзакупках, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Вопрос повестки, на который хотел бы обратить ваше внимание, касается использования эскроу-счетов и также аккредитивов. Сейчас они широко применяются в строительной сфере, и коллеги из "Сбера", Минэкономразвития, ТПП предложили использовать данный инструмент, в том числе, при государственных закупках", — сказал Мантуров в ходе заседания общественного совета при Минпромторге.
"Учитывая, что в нынешних условиях для многих компаний спрос со стороны государства является главным гарантом загрузки, считаю необходимым проработать инициативу коллег самым внимательным образом", — добавил министр.
Механизм эскроу-счетов в России активно используется в строительной отрасли. Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.