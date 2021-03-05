МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года. Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года", — сообщил Минфин.

Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.

Россия завершила все необходимые процедуры по ратификации протокола в конце 2020 года.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом.

Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.