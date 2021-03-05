МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в феврале ускорилась до 0,78% с 0,67% в январе, в годовом выражении — темпы выросли до 5,7% с январских 5,2%, следует из сообщения Росстата.

"В феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2020 года — 101,5% (в феврале 2020 года — 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 года — 100,7%)", — сообщило ведомство.

При этом так называемая годовая инфляция в феврале составила 5,67% после декабрьских 5,19%. Минэкономразвития ожидало замедления инфляции в России в феврале в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе.

По данным Росстата, рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 17 регионах РФ. В наибольшей степени (на 1,6%) — в Республике Дагестан и Севастополе в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,2% и 2,9% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,9%.

Замминистра экономического развития Полина Крючкова в феврале говорила, что месячная инфляция в РФ начала стабилизироваться в результате мер правительства по сдерживанию цен на социально значимые товары, но пик инфляции в годовом выражении еще не пройден, снижение потребительских цен год к году начнется во втором квартале 2021 года.

Годовая инфляция в России в начале текущего года продолжит ускоряться, достигнув локального пика в феврале, а в марте начнет замедляться, заявлял 1 февраля департамент исследований и прогнозирования ЦБ. По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.