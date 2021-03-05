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Перевод на дистанционный режим работников в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля становится в России не обязательным, а рекомендательным, соответствующее постановление кабмина... ПРАЙМ, 05.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Перевод на дистанционный режим работников в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля становится в России не обязательным, а рекомендательным, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ", — говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 апреля. При этом теряют силу предыдущие постановления, предусматривающие временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше в случае карантина.
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