МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В России совсем скоро могут появиться новые льготы для мам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова депутата Госдумы, члена комитета думы по труду и социальной политике Светланы Бессараб. В России предложили ввести еще одну выплату на детей

"В России уже есть много льгот матерям, например, вариативные детские сады, в которых многодетную маму принимают в качестве воспитателя, и она имеет возможность воспитывать своих детей дома и принимать чужих. Кроме того, мамы в условиях Крайнего Севера имеют право на досрочную пенсию. В данный момент пытаюсь продвинуть инициативу выплаты стипендии для мам-студенток в размере минимального размера оплаты труда, потому что, к сожалению, молодые девушки боятся рожать в студенческое время", — рассказала она.

Помимо этого, в скором времени в России также могут измениться правила выплат на детей до трех лет. Такого мнения придерживается первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Он отметил, что "возможно расширение круга регионов, где будут осуществляться соцвыплаты на третьего ребенка. Кроме того, изменение методики расчета материального положения семьи исходя из материального положения в режиме настоящего времени, а не по итогам года. Скорее всего, все льготные выплаты, которые есть в семьях для детей до трех лет, могут быть собраны вместе и унифицированы, чтобы упростить процессы. Кроме того, новые инициативы станут известны после послания президента РФ".