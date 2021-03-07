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https://1prime.ru/state_regulation/20210307/833184217.html
Россиянам упростили правила использования маткапитала на улучшение жилья
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Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин. Сообщение об этом... ПРАЙМ, 07.03.2021
маткапитал, михаил мишустин, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.
Отмечается, что изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.
В пресс-службе правительства пояснили, что "теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности".