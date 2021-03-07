МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ.  Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

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Отмечается, что изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.

В пресс-службе правительства пояснили, что "теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности".

 