МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. По подсчетам агентства, промедление в возобновлении работы бизнеса на один или два месяца может обернуться потерями для европейцев в размере от 65 до 100 миллиардов евро. Еврокомиссия разрешила странам Европы закупать российские вакцины

Инвесторов беспокоят "вялые" темпы вакцинации, обусловленные, по мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, бюрократией, противоречивыми заявлениями властей, а также перебоями с поставками и сопротивлением в обществе, отмечает Bloomberg. Согласно данным треккера агентства, в ЕС сделано в среднем 8,96 прививки на 100 жителей, когда в Великобритании — 34, а в Израиле 95 на 100 человек.

Несмотря на то, что фондовые биржи Европы показывают неплохие результаты, европейские фонды фиксируют отток капитала уже третью неделю подряд. Проблемы с вакцинацией также грозят серьезными убытками в летний туристический сезон, отметил стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис.