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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210307/833185993.html
Bloomberg подсчитал потери Европы из-за низких темпов вакцинации
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По подсчетам агентства, промедление в возобновлении работы бизнеса на один или два месяца может обернуться потерями для европейцев в размере от 65 до 100 миллиардов евро... ПРАЙМ, 07.03.2021
ес, коронавирус, новости, мировая экономика, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 марта — ПРАЙМ. По подсчетам агентства, промедление в возобновлении работы бизнеса на один или два месяца может обернуться потерями для европейцев в размере от 65 до 100 миллиардов евро.
Инвесторов беспокоят "вялые" темпы вакцинации, обусловленные, по мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, бюрократией, противоречивыми заявлениями властей, а также перебоями с поставками и сопротивлением в обществе, отмечает Bloomberg. Согласно данным треккера агентства, в ЕС сделано в среднем 8,96 прививки на 100 жителей, когда в Великобритании — 34, а в Израиле 95 на 100 человек.
Несмотря на то, что фондовые биржи Европы показывают неплохие результаты, европейские фонды фиксируют отток капитала уже третью неделю подряд. Проблемы с вакцинацией также грозят серьезными убытками в летний туристический сезон, отметил стратег Bank of America Атанасиос Вамвакидис.