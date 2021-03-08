МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Материнский капитал россиянам следует выдавать живыми деньгами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на предложение члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президента Конфедерации труда России Олега Шеина.

Напомним, сейчас средства можно потратить на жилье, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери. Россиянам упростили правила использования маткапитала на улучшение жилья

"В Украине вообще до известных событий маткапитал выдавали живыми деньгами. Это и моя позиция. На фоне того, в какую пыль превращаются демографические показатели, абсолютно очевидно, что придираться к людям из-за бумажек не стоит", — сказал Шеин. Депутат отметил, что в том, что люди потратят деньги на свои нужны и не будут об этом жестко отчитываться, нет ничего страшного.

Депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, в свою очередь, напомнила, что уже сейчас предлагается ввести новый целевой пункт для маткапитала — семейный автомобиль.

"Я думаю, что было бы замечательно, если бы материнский капитал можно было бы использовать на приобретение автомобиля. Об этом говорят общественники, об этом говорят многодетные семьи. Особенно автомобиля для многодетной семьи, что очень актуально для современных условий жизни. Люди хотят жить за городом, но для того, чтобы передвигаться, просто необходим личный транспорт", — пояснила Бессараб. Депутат также добавила, что многодетные россияне для поездок часто покупают микроавтобусы, где могли бы разместиться все члены семьи.