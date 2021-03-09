МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ поручило переработать законопроект, вводящий ответственность для инвесторов в морские порты, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у первого зампреда кабмина Андрея Белоусова.

Сообщается, что поправки к законопроекту о морских портах были подготовлены Минтрансом 30 июля. Согласно им, с инвестором в морские порты должно заключаться соглашение о создании объектов инфраструктуры, в котором закрепляются обязательства инвестора по размеру инвестиций, срокам ввода и объемам перевалки. Также инвестор должен предоставить финансовое обеспечение исполнения соглашения на сумму, "соразмерную" вкладу государства, РЖД или "Автодора" в проект. Законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении. "Думай, куда кликнуть". За что грозят миллионные штрафы

"Как следует из протокола совещания, к 5 марта проект поручено доработать, исключив из соглашения о создании морского порта обязательства инвесторов по перевалке грузов и установив в соглашении для инвестора "справедливый размер" финансового обеспечения", — говорится в статье.

Отмечается, что из проекта поручено убрать и положения, касающиеся заключения договоров на принципах "бери или плати" (take-or-pay), а также за рамки действия ограничивающих поправок было решено вывести те проекты, которые строятся без привлечения средств бюджета, РЖД или "Автодора". Добавляется, что поручения даны Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину и Минюсту совместно с "Кузбассразрезуглем" и "Еврохимом".

В Минтрансе изданию сообщили, что направили законопроект на согласование в причастные структуры, в других министерствах на запрос не ответили. В компаниях газете официально тему не комментировали.

Как сообщили источники издания, 9 марта ожидается закрытое заседание комитета Госдумы по транспорту, где будет обсуждаться вопрос продления срока второго чтения законопроекта на месяц — до 26 апреля.