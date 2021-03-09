2021-03-09T11:08:00+03:00
2021-03-09T11:20:54+03:00
2021-03-09T11:08:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210309/833190976.html
Власти упростили досрочный выход на пенсию для ряда профессий
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России упростили досрочный выход на пенсию для нескольких профессий, таких как учителя, врачи, летчики и пожарные. Постановление об этом подписал председатель правительства... ПРАЙМ, 09.03.2021
михаил мишустин, пенсии, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83222/64/832226419.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/64/832226419.jpg
https://1prime.ru/images/83222/64/832226418.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/64/832226418.jpg
https://1prime.ru/images/83222/64/832226417.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/64/832226417.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В России упростили досрочный выход на пенсию для нескольких профессий, таких как учителя, врачи, летчики и пожарные. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщают РИА Новости.
Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.
В их стаж включат периоды обучения и дополнительного образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на пенсионное страхование, подчеркнули в кабмине.
Отмечается, что раньше в стаже врачей и учителей засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.