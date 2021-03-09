МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В России упростили досрочный выход на пенсию для нескольких профессий, таких как учителя, врачи, летчики и пожарные. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщают РИА Новости.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В то же время инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

В их стаж включат периоды обучения и дополнительного образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на пенсионное страхование, подчеркнули в кабмине.

Отмечается, что раньше в стаже врачей и учителей засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.