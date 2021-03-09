КИЕВ, 9 мар — ПРАЙМ. Акционер украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings заявила, что возможная национализация предприятия нарушает закон и противоречит принципам рыночной экономики, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте компании в соцсети WeChat.

Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" вскоре подадут на рассмотрение Верховной рады. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не разрабатывало законопроектов о национализации "Мотор Сич", но работает над сохранением его технологий и стабильной работы.

"Такие злонамеренные действия как попытка насильственной национализации ПАО "Мотор Сич", принадлежащего китайским инвесторам, в очередной раз нарушают закон, а также противоречат базовым принципам рыночной экономики", — говорится в сообщении. Китайские инвесторы требуют от украинской "Мотор Сич" миллиарды долларов

Вместе с тем компания сообщила, что такие действия украинской власти, в случае национализации "Мотор Сич", помогут китайским инвесторам выиграть международный инвестиционный арбитраж и возместить все капиталовложения и понесенные убытки. "За что государство Украина будет опозорена перед всей мировой общественностью", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.

Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия. В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сич". Президент Украины поручил Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них продажи акций стратегических предприятий, в частности, "Мотор Сич". Какие товары и услуги опасно брать в кредит

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.