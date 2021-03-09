МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Белоруссию готовится, будет обсуждаться стратегия экономического сотрудничества двух стран, заявил во вторник посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Какие товары и услуги опасно брать в кредит

"Мы сейчас участвуем в подготовке визита премьер-министра (Мишустина) сюда, в республику. Повестка — мы должны стать сильнее совместно, мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию… Но самое главное, мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия", — сказал Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

"Убежден, что эта встреча будет также на это успешно работать", — отметил он.