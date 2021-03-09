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Готовится визит Михаила Мишустина в Белоруссию
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Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Белоруссию готовится, будет обсуждаться стратегия экономического сотрудничества двух стран, заявил во вторник посол России в... ПРАЙМ, 09.03.2021
белоруссия, мишустин, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Белоруссию готовится, будет обсуждаться стратегия экономического сотрудничества двух стран, заявил во вторник посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Мы сейчас участвуем в подготовке визита премьер-министра (Мишустина) сюда, в республику. Повестка — мы должны стать сильнее совместно, мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию… Но самое главное, мы должны подтвердить стратегию экономического взаимодействия", — сказал Мезенцев в интервью телеканалу РБК.
"Убежден, что эта встреча будет также на это успешно работать", — отметил он.