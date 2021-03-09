МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза в четвертом квартале 2020 года, по окончательной, третьей оценке, сократился на 4,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель уменьшился на 0,5%. ЕС и США установили новые сельскохозяйственные квоты

Вторая оценка, опубликованная 16 февраля, указывала на снижение ВВП ЕС в четвертом квартале на 4,8% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

ВВП 19 стран еврозоны, по третьей оценке, в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 4,9% — в годовом. Вторая оценка показывала снижение на 0,6% и на 5% соответственно. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения второй оценки без изменений.ВВП Евросоюза за 2020 год, согласно окончательной оценке, упал на 6,2%, а не на 6,4%, как предполагала вторая оценка. ВВП еврозоны снизился на 6,6%, а не на 6,8%, как сообщалось ранее.

В третьем квартале оба показателя продемонстрировали рекордный квартальный рост с начала ведения статистики (с 1995 года). Так, ВВП Евросоюза вырос на 11,6% в квартальном выражении и сократился на 4,1% в годовом, еврозоны — вырос на 12,5% и уменьшился на 4,2% соответственно.

Во втором квартале, напротив, Евростат зафиксировал самое сильное квартальное снижение ВВП в регионе на фоне пандемии коронавируса. Экономика ЕС упала на 11,2% в квартальном выражении и на 13,8% в годовом, еврозоны — на 11,6% и 14,6% соответственно. Основатель Zoom перевел неизвестным часть доли стоимостью в $6 миллиардов

В первом квартале 2020 года снижение ВВП 19 стран еврозоны составило 3,8% в квартальном выражении и 3,3% — в годовом, экономика Евросоюза снизилась соответственно на 3,3% и 2,7%.