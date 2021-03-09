МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,8%, следует из весеннего экономического прогноза организации.

В 2022 году ожидается рост российской экономики на 2,6%, а не 2,2%, как прогнозировалось в декабре.

В 2020 году, по оценкам организации, ВВП РФ упал на 3,6%. ОЭСР отметила восстановление экономической активности в России

РОСТ МИРОВОГО ВВП

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по динамике мирового ВВП на 2021 год и теперь ожидает его роста на 5,6%, говорится в весеннем экономическом докладе организации.

В декабре ОЭСР прогнозировала рост мировой экономики в 2021 году на 4,2%.

В 2022 году рост мирового ВВП, как ожидается, замедлится до 4%, а не до 3,7%, как ожидалось в декабре.

В 2020 году, по оценке ОЭСР, мировая экономика упала на 3,4%.