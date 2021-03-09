МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", — сказал президент на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Путин примет участие в ПМЭФ

Путин отметил, что "нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни".