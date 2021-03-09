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https://1prime.ru/state_regulation/20210309/833193048.html
Путин заявил, что декарбонизация не должна идти в ущерб России
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Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент РФ Владимир... ПРАЙМ, 09.03.2021
владимир путин, экономика, россия, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", — сказал президент на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
Путин отметил, что "нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых учёных, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни".